Hater contro PizzAut, la pizzeria gestita da autistici: "Untore, non mangerò mai cibo fatto da loro"

Il fondatore Nico Acampora ha condiviso su Facebook lo screenshot del commento di una donna che ha inveito contro i ragazzi che lavorano nella sua pizzeria, parlando dell’autismo come fosse una malattia contagiosa. La replica: "Dobbiamo proseguire per sconfiggere il virus dell’ignoranza"

Veleno e ignoranza contro PizzAut, la pizzeria dove lavorano ragazzi autistici aperta un paio di mesi fa a Cassina de' Pecchi nel milanese. Il fondatore Nico Acampora ha condiviso su Facebook lo screenshot di un commento scritto da una donna che gli dava dell'untore e affermava che "gli autistici non dovrebbero metter le mani in cucina nei piatti in preparazione, come i poliomelitici", aggiungendo un improbabile e ridicolo: "Impara un po' di medicina".

Questo il messaggio della donna, di nome Simona (Acampora ha nascosto il cognome):

Non ti basta tutta la pubblicità che ti fai? Devi pure denigrare, che brutta persona che sei, non verrò mai da voi anche perché gli autistici non dovrebbero metter le mani in cucina nei piatti in preparazione, come i poliomielitici, impara un pò (sic) di medicina, untore, stai solo facendo del male al prossimo, ma in questa società non lo sa quasi nessuno. Tutti ignoranti, rischio e pericolo loro

Hater contro Pizzaut, Acampora: "Sconfiggere il virus dell'ignoranza"

Uno sproloquio senza né capo né coda, che dimostra soltanto ignoranza e cattiveria e che alla fine la stessa "signora" ha preferito cancellare. Acampora ovviamente ha replicato. "Cancello il cognome della signora per evitare che i commenti si possano concentrare sulla persona", mentre "ciò che invece non bisogna lasciar perdere è l'oggetto del suo commento. Chiederei a chi è titolato (studiosi, esperti di autismo e di medicina, educatori, genitori di ragazzi Aut o semplicemente chi ha mangiato da PizzAut) di spiegare a tutti noi se i ragazzi autistici producono, imparando ad essere autonomi e quindi cucinando, dei pericolosi virus o altri agenti patogeni pericolosi per l'altrui salute".

Decine e decine i messaggi di risposta ad Acampora, ribadendo il proprio sostegno a PizzAut e smentendo una volta di più le affermazioni antiscientifiche della commentatrice. "I post degli hater mi confermano che dobbiamo proseguire con maggiore determinazione per sconfiggere il virus dell'ignoranza. Noi lo facciamo con il sorriso e la pizza più buona della Galassia Conosciuta", ha concluso Acampora.