Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muretto: morto 19enne

Perde il controllo dell'auto e si va a schiantare prima contro il guardrail e poi contro un muretto: è morto così Herik Scalavino, 19 anni, figlio del titolare dell'omonimo panificio che si trova a Villagrazia di Carini. L'incidente è avvenuto stamattina, poco dopo le 6, in una curva della strada statale 113 (in territorio di Villagrazia di Carini) all'altezza del ristorante-pizzeria La Torre. Il ragazzo si stava recando al lavoro a bordo di una Ford Ka lungo la direttrice Carini-Cinisi, quando per motivi ancora da accertare avrebbe perso il controllo del mezzo e invaso la corsia opposta.

Dopo l'impatto, il corpo di Scalavino è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Così lo hanno trovato carabinieri, vigili del fuoco e i sanitari del 118 intervenuti sul posto assieme al medico legale. Per Scalavino non c'è stato nulla da fare: è stata infatti constatata la morte. Il pm di turno ha disposto la restituzione della salma ai familiari per poter celebrare i funerali.

Tantissima la commozione tra familiari, amici e conoscenti non appena si è diffusa la notizia: "Non mi dimenticherò mai tutte le cose che abbiamo fatto da bambini - scrive su Facebook Angelo Scalavino, fratello di Herik - e quante cose abbiamo rotto giocando con la palla. Se in futuro romperò qualcosa... dirò sempre che sei stato tu. Riposa in pace fratellino mio, ti voglio bene".