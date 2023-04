Colpito dal disco durante la partita di hockey: ragazzino in arresto cardiaco

Paura durante un torneo amichevole di hockey su ghiaccio under 12 disputato ieri a Merano. Un giovane atleta dell'accademia giovanile dei Foxes di Bolzano è stato colpito da un disco e si trova ricoverato all'ospedale di Bolzano. Il disco lo ha colpito al petto e il ragazzino è andato in arresto cardiaco.

Subito soccorso anche da un medico rianimatore che si trovava nella vicina piscina, è stato portato in ospedale. I sanitari hanno indotto il coma farmacologico, lo hanno ricoverato in terapia intensiva e stanno valutando come procedere.