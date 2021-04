La rinascita di Hola: la cucciola lanciata da un'auto in corsa

La cagnolina di pochi giorni era stata abbandonata la scorsa settimana nelle campagne di Menfi, in provincia di Agrigento, e condannata a morte certa. Per fortuna le cose sono andate diversamente: adesso sta bene e aspetta soltanto di essere adottata

Dopo qualche giorno dalla nascita era stata strappata dalle cure della madre per poi essere lanciata da un'auto in corsa in una stradina di campagna nella zona di Menfi, in provincia di Agrigento. Un atto crudele che avrebbe condannato questa cucciola di cane ad una morte certa. Per fortuna Hola, questo il nome della piccola, è stata trovata da un passante e portata nell'Oasi Ohana di Santa Margherita di Belice, dove è stata curata e coccolata.

Nonostante le lesioni dovute alla caduta, dopo le prime cure Hola ha iniziato a riprendersi, adesso sta bene e ha ripreso a mangiare, come confermato dai social dell'associazione: ''Questa foto è la sintesi di Hola e di come Hola sta: la pace, la serenità, la voglia di vivere, giocare e mangiare! Abbiamo avuto ok all'introduzione della mousse starter ma questo merita un video ad hoc perché fa impazzire quando mangia la sua carnina, è uno show''.

''Chi adotterà Hola – conclude il post .- porterà in casa sua la gioia, la pace, il senso della vita: avrà accanto una guerriera che ogni giorno gli ricorderà che è vietato piangersi addosso, che bisogna lottare fino alla vittoria!''

Il ritrovamento della cagnolina risale allo scorso 13 aprile. A confermare l'agghiacciante dinamica è stata una prima visita veterinaria effettuata d'urgenza: Hola manifestava dolore in ogni parte del corpo, una situazione perfettamente compatibile con un lancio mentre ancora l'auto era in marcia e confermata anche da qualche escoriazione.

Per fortuna la piccola non aveva riportato fratture e dopo la somministrazione di un antidolorifico ha recuperato le forze e l'appetito. Adesso manca soltanto una casa piena d'amore.