Alitalia, le hostess si spogliano in Campidoglio per protesta

Flash mob delle lavoratrici Alitalia, la compagnia aerea che la scorsa settimana ha portato a termine il suo ultimo volo.

Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 20 ottobre, le hostess hanno organizzato una protesta in Campidoglio, a Roma, per protestare contro la condizione lavorativa determinata dall'acquisizione di Alitalia da parte di Ita Airways che è durato diversi minuti e si è concluso con un applauso di solidarietà da parte di chi era in piazza.

Qualche decina le dipendenti dell'ex compagnia di bandiera che hanno partecipato al sit in: nel più assoluto silenzio le hostess si sono liberate delle divise fino a rimanere in sottoveste e a piedi nudi.