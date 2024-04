Esalazioni di cloro dalla spa dell'albergo: 11 intossicati, evacuato l'hotel Barberini

L'hotel Barberini di Roma è stato sgomberato a causa di esalazioni di cloro provenienti da un locale tecnico collegato alla spa dell'albergo. Undici gli intossicati: 5 sono dipendenti della struttura, gli altri 6 stavano invece alloggiando come ospiti. Due persone - un uomo di 60 anni e una donna di 50 - sono stati ricoverati in codice rosso al San Giovanni e al San Camillo; ma non sarebbero in pericolo di vita.

Due donne di 26 e 39 anni e un uomo di 48 sono stati trasportati in codice giallo, mentre altre persone con sintomi più lievi hanno rifiutato il trasferimento in ospedale e sono state medicate sul posto. Tutti riportavano difficoltà respiratorie, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco che hanno proceduto ad evacuare l'hotel in via Rasella.

Paura in hotel

"Ci stavamo preparando per andare a fare colazione", racconta una coppia di clienti del New Jersey a RomaToday. "Eravamo ancora in pigiama quando abbiamo sentito un odore molto forte e gli occhi hanno cominciato a lacrimare". Scattato l'allarme sono cominciate le operazioni di evacuazione dei turisti: "È stato tutto molto spaventoso".

"Erano le 8:45 - racconta un'altra ospite canadese - quando hanno cominciato a lacrimarci gli occhi, non respiravamo. Abbiamo aperto la porta e abbiamo visto una persona con una maschera che stava avvertendo i turisti presenti nelle altre camere". "Non capivamo cosa fosse successo - aggiunge un cliente di Toronto -. Siamo riusciti a prendere l'ascensore in tempo e quando siamo usciti abbiamo trovato alcune persone in strada che avevano difficoltà a respirare. È stato terribile".

Secondo quanto riferito da RomaToday, l'ipotesi delle esalazioni dalla spa è stata confermata anche da fonti sanitarie che parlano di "inalazioni da cloro".

L'allarme è scattato intorno alle 9 del mattino di oggi, 23 aprile. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, sono giunti gli agenti della polizia locale per chiudere strada e mettere in sicurezza la viabilità della zona.

#Roma, esalazioni di cloro provenienti dal locale tecnico di un hotel in centro città, in zona Barberini: evacuata l’intera struttura, affidate al personale sanitario 5 persone. Dalle 9:40 #vigilidelfuoco al lavoro, verifiche in corso [#23aprile 12:00] pic.twitter.com/ljVLChz6Xz — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 23, 2024

Articolo in aggiornamento