Esalazioni di cloro dalla spa dell'albergo: 8 intossicati, evacuato l'hotel Barberini

Otto persone sono rimaste intossicate nell'hotel Barberini di Roma a causa di esalazioni di cloro provenienti da un locale tecnico collegato alla spa dell'albergo. Tra le 8 persone soccorse ci sarebbero alcuni dipendenti della struttura. Due persone - un uomo di 60 anni e una donna di 50 - sono stati ricoverati in codice rosso al San Giovanni e al San Camillo; ma non sarebbero in pericolo di vita. Altre due donne di 26 e 39 anni sono state trasportate in codice giallo, mentre altre tre persone con sintomi lievi hanno rifiutato il trasferimento in ospedale.

Tutti riportano difficoltà respiratorie, riferiscono i vigili del fuoco che procedono all'evacuazione dell'hotel in via Rasella, in centro a Roma. Secondo quanto riferito da RomaToday, l'ipotesi delle esalazioni dalla spa viene confermata anche da fonti sanitarie che parlano di "inalazioni da cloro".

L'allarme è scattato intorno alle 10 del mattino di oggi, 23 aprile. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, sono giunti gli agenti della polizia locale per chiudere strada e mettere in sicurezza la viabilità della zona.

#Roma, esalazioni di cloro provenienti dal locale tecnico di un hotel in centro città, in zona Barberini: evacuata l’intera struttura, affidate al personale sanitario 5 persone. Dalle 9:40 #vigilidelfuoco al lavoro, verifiche in corso [#23aprile 12:00] pic.twitter.com/ljVLChz6Xz — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 23, 2024

Articolo in aggiornamento