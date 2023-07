Soggiorna in un hotel di lusso, spende 1.470 euro e va via senza pagare (con un trucco)

Un 41enne della provincia di Firenze è stato denunciato dai carabinieri per truffa dopo aver soggiornato per quattro giorni in un hotel di lusso di Bibbona (Livorno) riuscendo - con un abile stratagemma - ad andare via senza pagare. Secondo quanto ricostruito, l'uomo sarebbe stato ospite della struttura ricettiva dal 13 al 16 giugno. Era riuscito a carpire la fiducia del personale dipendente, rafforzando ulteriormente la propria credibilità esibendo, sul parabrezza della propria auto, un documento che ne denotava, almeno in apparenza, l'appartenenza alla questura di Firenze. Così ovviamente non era.

Il 41enne ha quindi beneficiato di vitto e alloggio per tutto il periodo di permanenza, accumulando un conto pari a 1.470 euro. Un debito mai pagato. Al momento di ripartire l'uomo ha infatti esibito al titolare una falsa ricevuta attestante un bonifico bancario istantaneo pari all'importo dovuto. Ogni tentativo di rintracciare il 41enne, a quanto pare non nuovo a questo tipo di comportamenti, è stato vano in quanto si è reso irreperibile. Al gestore non è rimasto altro che rivolgersi ai carabinieri di Bibbona che sono riusciti a identificare il truffatore e a denunciarlo all'autorità giudiziaria.

