Receptionist positivo e clienti senza green pass: chiuso l'hotel no vax

Attività chiusa per cinque giorni e denuncia per epidemia colposa. È la sorte toccata ad un uomo di 52 anni e all'albergo di cui è proprietario, rivelatosi un vero e proprio paradiso per la clientela contraria a vaccini e green pass. Un blitz della polizia nella struttura di Abano Terme, in provincia di Padova, ha portato alla luce diverse irregolarità. Alla reception era presente l'anziano padre del titolare, il quale era sprovvisto di mascherina e, successivamente, è stato accertato essere positivo al Covid-19.

L'hotel era la meta perfetta per i no vax: alcuni clienti sono risultati essere immigrati irregolari e senza green pass, il personale infatti non era solto controllare la presenza della certificazione verde. Gli agenti hanno multato il titolare per il mancato utilizzo della mascherina da parte dei dipendenti e per la mancanza di green pass, denunciato anche per il reato di epidemia colposa. Per quanto riguarda la struttura, dovrà rimanere chiusa per cinque giorni.

Durante il blitz gli agenti hanno controllato le 24 camere della struttura, dove erano presenti 21 clienti. Quattro di questi erano privi di green pass e sono stati multati a loro volta, mentre uno di loro non era stato registrato al portale alloggiati web della Questura, con ulteriore denuncia al titolare dell'hotel per la violazione delle normative di Pubblica sicurezza. Inoltre, nella struttura erano presenti nove persone con precedenti penali e due cittadini stranieri irregolari nel nostro Paese, per cui invece è scattata la denuncia e la procedura di espulsione.