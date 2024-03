Si schianta contro un contatore del gas: morta ragazza di 28 anni

Drammatico incidente stradale a Tordibetto di Assisi, in provincia di Perugia. Una ragazza di 28 anni, Ilaria Bertinelli, originaria di Bastia Umbra, ha perso la vita la scorsa notte, a causa delle gravi ferite riportate. Secondo una prima ricostruzione, la giovane avrebbe perso il controllo dell'auto su cui viaggiava ed è finita fuori strada, andando a schiantarsi contro un muretto e contro un contatore del gas. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco, che hanno cercato di liberare la 28enne dalle lamiere, per poi affidarla alle cure dei sanitari del 118.

Purtroppo, quando i soccorsi sono riusciti a estrarla, per la giovane non c'era più nulla da fare. Non ci sono altri veicoli coinvolti, ma è stato necessario l'intervento dei tecnici per verificare la situazione e interrompere la fornitura, scongiurando così eventuali fughe di gas.

A dare l'allarme una coppia di coniugi che abita nella casa contro il cui muretto si è schiantata la vittima. Secondo i primi rilievi effettuati dai Carabinieri del Radiomobili di Assisi non ci sono segni di frenata o di un improvviso scartamento per evitare un ostacolo sulla strada. La giovane, che stava tornando a casa dopo una cena con il fidanzato, potrebbe aver avuto un colpo di sonno o un malore.