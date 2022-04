Malore al bar: donna incinta partorisce, ma muore poco dopo

Non ce l'ha fatta Ilaria Callegari, la donna incinta di otto mesi che domenica si era sentita male in un bar di San Pietro Viminario, in provincia di Padova. Ilaria, 33 anni, era stata subito soccorso e portata in ospedale dove i medici hanno fatto nascere con parto cesareo d'urgenza la figlia che portava in grembo . La 33enne purtroppo non ce l'ha fatta: si è spenta oggi all'ospedale di Padova.

Tutto ha avuto inizio nella mattinata di domenica 24 aprile, quando la giovane si trovava in un bar di San Pietro Viminario, città in cui viveva con il marito e la figlia: la donna stava bevendo un caffè quando si è sentita male. E' andata verso il bancone per prendere un bicchiere d'acqua, ma ha rischiato di cadere ed è stata sorretta dal barista. Sul posto si sono precipitati i sanitari del Suem 118 con l'elisoccorso, che una volta stabilizzate le condizioni della giovane l'hanno trasportata d'urgenza all'ospedale di Padova. L'équipe medica ha quindi deciso di effettuare un cesareo per far venire alla luce la neonata mentre la madre si trovava in coma: le sue condizioni, subito apparse gravissime, sono peggiorate questa mattina, causandone il decesso.