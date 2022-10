Investita da un camper: Ilaria Cresci muore a 35 anni davanti al figlio e al marito

Una donna di 35 anni, Ilaria Cresci, è rimasta vittima di un incidente stradale che si è verificato lunedì sera intorno alle 19 ad Arezzo, nei pressi della rotatoria di via Romana all'altezza del ristorante Billi's.

La donna, seguita a poca distanza da marito e dal figlio di 5 anni, stava attraversando la strada quando sarebbe stata urtata da un camper che sopraggiungeva diretto verso Olmo. Alla guida un uomo di circa 60 anni residente ad Arezzo che si è immediatamente fermato. A terra la donna che è stata prontamente soccorsa. Sotto choc il marito che si trovava pochi metri dietro con il figlio per mano.

La 35enne è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale fiorentino di Careggi dove le sue condizioni, all'inizio non così preoccupanti, sono decisamente peggiorate per le lesioni riportate alla testa. Dalla prognosi riservata si è passati alla morte cerebrale. A nulla sono servite le cure dei sanitari dell'ospedale fiorentino.

La vittima era residente a Rapolano Terme in provincia di Siena. I rilievi sono stati affidati alla polizia municipale di Arezzo che ha provveduto anche al sequestro del camper. Per chiarire la dinamica potrebbero essere importanti sia le testimonianze di chi si trovava sul luogo dell'incidente e ha prestato i primi soccorsi sia di eventuali telecamere di video sorveglianza che anche gli esercenti della zona potrebbero avere.