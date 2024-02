Con lo scooter sotto un camion: è morta Ilaria Pellegrini

Troppo gravi le ferite riportate. Ilaria Pellegrini, 33enne di Corsico (Milano), è morta nelle scorse ore all'ospedale Niguarda, dove era finita dopo un gravissimo incidente avvenuto martedì mattina (30 gennaio) a Cesano Boscone. Quel giorno, pochi minuti prima delle 8.30, la donna era finita con il suo scooter sotto un camion in via Isonzo. Soccorsa in condizioni critiche, era stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale meneghino, dove è stata anche sottoposta a un delicato intervento chirurgico nella speranza di salvarle la vita.

Il quadro clinico della 33enne, residente a Corsico, non è però mai migliorato. I rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica del tragico schianto sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Cesano.

Dai primi accertamenti - ma le analisi sono ancora in corso - non è escluso che la donna possa aver perso il controllo del suo mezzo, per poi finire sotto il camion.