Ilenia Fabbri, le parole inquietanti all'amica e le nuove tracce di sangue (del killer?) in casa

"Era spaventata, non riusciva a vivere proprio serenamente" dice chi conosceva la donna uccisa sabato in casa sua a Faenza. L'ex ribadisce di essere totalmente estraneo ai fatti. Al momento dell'omicidio era in viaggio verso Milano. La 46enne avrebbe provato a difendersi già al piano superiore della palazzina

Chi ha ucciso Ilenia Fabbri in casa sua a Faenza? Le indagini proseguono. L'ex marito, da ieri indagato, ribadisce la sua innocenza. Ci sono nuovi sviluppi: alcune ulteriori tracce di sangue sono state rinvenute in casa dagli uomini della Scientifica.

"Sei-sette mesi fa mi ha detto 'Se vinco la causa mi ammazza'". Queste sono le parole inquietanti riferite da un'amica della 46enne trovata morta in una pozza di sangue poco prima dell'alba di sabato in via Corbara a Faenza. L'amica ieri ha riportato al programma di Mediaset Pomeriggio Cinque alcune confidenze fatte dalla vittima.

Omicidio Ilenia Fabbri: uccisa in casa a Faenza

"Era spaventata, non riusciva a vivere proprio serenamente perchè era spaventata", racconta l'amica di Ilenia Fabbri. "Lei aveva paura di subire qualcosa da parte sua (dell'ex marito Claudio Nanni, che giovedì è stato iscritto nel registro degli indagati per l'ipotesi di reato di omicidio pluriaggravato in concorso con persona ignota, ndr), anche fisicamente?", domanda la giornalista di Mediaset. "Certo - risponde l'amica - Ha detto "Se vinco la causa mi ammazza. E non si sporcherebbe neanche le mani, ma mi manderebbe qualcuno. Vedrai che qualcuno lo troverebbe".

Come sottolinea RavennaToday, il riferimento è a una causa precisa. La donna aveva chiesto all'ex marito 100mila euro per gli anni trascorsi a lavorare per lui proprio nell'officina dove giovedì sono stati svolti i sopralluoghi. Il 26 febbraio i due si sarebbero rivisti in Tribunale. "C'erano tutte queste cause a mezzo, lui era molto arrabbiato - continua la donna - Anche di fronte ai giudici ha avuto degli scatti. Secondo me quel giorno è stata tutta una cosa premeditata, calcolata. Le chiavi non le aveva ma un calco, un doppione faceva presto a farlo. Se voglio fare un lavoro pulito do 5-10mila euro a qualcuno e risolvo il mio problema".

Ilenia Fabbri, chi l'ha uccisa? Trovate nuove tracce di sangue

Oggi, venerdì 12 febbraio, emerge che nuove tracce ematiche - che in linea teorica potrebbero appartenere al killer - sono state trovate nell'abitazione di Ilenia Fabbri. La polizia Scientifica, durante l'accertamento tecnico non ripetibile di ieri, ha utilizzato reagenti chimici come il Luminol per provare a dare un'ulteriore svolta alle indagini dopo l'iscrizione nel registro degli indagati dell'ex marito.

Secondo quanto riportato dall'Ansa, Ilenia avrebbe provato a difendersi già al piano superiore della palazzina, e forse il misterioso sicario si è ferito durante la colluttazione terminata di sotto con la morte della donna. Sarà possibile isolare il Dna dell'omicida e confrontarlo con le banche dati? E' presto per dirlo.

I movimenti di sabato mattina di Nanni sono stati dettagliatamente analizzati: ribadisce di essere totalmente estraneo ai fatti. Quando l'ex moglie è stata uccisa lui era in viaggio verso Milano con la figlia per ritirare un'automobile: un viafggio organizzato all'ultimo. Il suo Telepass ha varcato il casello dell'autostrada A14 alle 6.05, esattamente tre minuti prima della telefonata d'allarme fatta dal vicino di casa.

La presenza dell'amica della figlia della vittima in casa potrebbe aver sorpreso il killer. La giovane era infatti ospite casualmente nella casa, aver portato l'uomo ad agire in pochi minuti e lasciando la porta del garage aperta. Secondo la testimonianza della ragazza, l'assassino sarebbe un uomo alto, con spalle larghe, corpulento e mai visto prima. L'autopsia potrebeb fornire nuovi elementi.