Si lancia sui binari della metro pochi istanti prima che passi il treno: illesa per miracolo

Tragedia sfiorata, è illesa per miracolo. Si è lanciata sui binari della metro, ma è rimasta miracolosamente illesa dal passaggio del treno. E' accaduto ieri sera a una ragazza ucraina di 28 anni.

Si lancia sui binari della metro a Roma

Secondo quanto è stato ricostruito finora dalla polizia, intervenuta dopo pochi istanti sul posto, la ragazza si è lanciata sui binari nella stazione San Giovanni all'arrivo del treno, ma è finita nella parte centrale dei binari e il convoglio le sarebbe passato sopra senza ferirla.

La 28enne è stata comunque trasportata in ospedale, dov'è ricoverata in osservazione: le sue condizioni fisiche non destano preoccupazione.