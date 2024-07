Impiegato precipita in una fossa nel deposito dei bus e sbatte la testa: è in pericolo di vita

Grave incidente sul lavoro al deposito Atac di Tor Vergata. Un impiegato è precipitato in una fossa di una delle officine per la manutenzione dei bus e ha sbattuto la testa. In condizioni gravi il lavoratore è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove si trova in pericolo di vita.

L'incidente sul lavoro è avvenuto stamattina - mercoledì 3 luglio - alla rimessa di via di Tor Vergata 193. L'impiegato, un amministrativo che non aveva l'autorizzazione a stare in officina, è precipitato all'interno di un ponte a fossa (alto 1,60 e largo circa un metro) utilizzato per la manutenzione degli autobus del deposito di Roma est battendo il capo e perdendo conoscenza.

Affidato alle cure del personale del 118 è stato trasportato al vicino policlinico Tor Vergata dove si trova in gravissime condizioni. Delimitata l'area dove è avvenuto l'incidente sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Tor Vergata e della compagnia di Frascati che indagano sull'accaduto.