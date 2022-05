Imprenditore dona 30mila euro per pagare le bollette

In due anni ha donato 60mila euro al Comune di Villa Carcina, in provincia di Brescia, mantenendo l'anonimato. E’ la storia di un imprenditore di Cailina, piccola frazione di Villa Carcina, che dopo aver dato 30mila euro nel 2021, ha replicato la sua donazione anche quest'anno. I fondi saranno utilizzati per aiutare le famiglie in difficoltà nel pagare le bollette e i relativi rincari.

In questi primi mesi dell'anno – ha dichiarato l'assessore ai Servizi sociali Stefano Mino – abbiamo ricevuto numerose richieste legate al pagamento delle bollette di acqua, luce e gas che hanno avuto significativi aumenti, che impattano negativamente soprattutto sulla popolazione più fragile. A fronte di questa donazione, il benefattore non ha esitato a rinnovare un atto di generosità verso la comunità di Villa Carcina”.

Così sono stati donati altri 30mila euro. Oltre alle bollette, una parte sarà usata per progetti sociali, come già fatto lo scorso anno. Nello specifico erano stati attivati diversi bonus, sempre destinati alle famiglie del paese.