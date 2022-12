L'imprenditore che saluta i suoi dipendenti per le feste, crolla a terra e muore

Avrebbe avuto un malore improvviso, mentre ultimava le pratiche di lavoro in vista del Capodanno, nell'azienda di cui era comproprietario. Si sarebbe accasciato a terra all'improvviso, mentre stava salutando gli impiegati, perdendo conoscenza. A nulla sono valsi i disperati tentativi di far ripartire il suo cuore, messi in atto dai soccorritori del 118 giunti in pochi minuti sul posto. Questo il tragico destino di un 51enne titolare, insieme a un altro uomo, dell'Euromeccanica di Flero, in provincia di Brescia.

La tragedia è avvenuta poco prima delle 20 di venerdì 30 dicembre all'interno dello stabilimento di via San Desiderio. Lanciato l'allarme, la macchina dei soccorsi si è mossa rapida: sul posto son giunti in pochi minuti un'automedica dal Civile di Brescia e un'autoambulanza dei volontari di Roncadelle. Gli sforzi dei rianimatori sono purtroppo stati vani e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 51enne.

Sono intervenuti anche i carabinieri di Verolanuova per gli accertamenti del caso. I militari non nutrono alcun dubbio sulle cause naturali all'origine del decesso: la salma dell'uomo è stata immediatamente restituita ai familiari.