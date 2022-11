Fermato in auto con cinque coltelli, roncola e punteruolo: "Ma non so perché"

Nascondeva un piccolo arsenale nell'abitacolo della sua auto ma, fermato dai carabinieri, è stato scoperto e denunciato. Protagonista della vicenda un 75enne residente nella Marca con precedenti penali per porto abusivo di armi e oggetti ad offendere.

Recidivo, l'uomo nelle scorse ore si è messo al volante della sua auto con cinque coltelli a scatto e a serramanico, una roncola ed un punteruolo. Arrivato a Pederobba, si è imbattuto in un posto di controllo dei carabinieri di Cornuda. Fermato dai militari dell'Arma, il 75enne non ha saputo dare un valido motivo al fatto di avere tutte quelle armi in auto. Immediata è scattata la denuncia, mentre le armi sono state sequestrate.