In questura per rinnovare i documenti: marito e moglie arrestati a sorpresa

Una dissavventura che sa di grottesco e cha ha coinvolto, nella giornata di venerdì, una coppia di 35enni di origine peruviana. I due si erano recati presso la questura di Monza dove avevano un appuntamento per il rinnovo dei documenti di soggiorno.

Una volta consegnata la documentazione necessaria ad istruire la procedura, un poliziotto ha effettuato, come da prassi, gli accertamenti preliminari con i colleghi dell’ufficio Immigrazione. Nel corso di questi controlli si è però però scoperto che sui due pendeva un ordine di carcerazione per una pena di 4 mesi per l'occupazione abusiva di un appartamento a Milano nel 2016. Una vicenda di ben sette anni fa che, probabilmente, anche la coppia aveva rimosso.

I poliziotti dell’ufficio Immigrazione hanno quindi interpellato i colleghi della Squadra Mobile che, acquisito l’ordine di carcerazione, hanno preso in consegna la coppia. L’uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Sanquirico a Monza, la moglie a Milano a San Vittore. La parola ora passa agli avvocati della coppia.