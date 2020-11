Il ragazzino che incendiava auto, bus e cassonetti con la vodka e un accendino

Individuato il "piromane di Asti": era lo stesso giovane già fermato in passato dopo una prima serie di roghi. Ai carabinieri ha detto di averlo fatto per noia

È stato un ragazzino di 17 anni a provocare i numerosi incendi di auto, bus, negozi e cassonetti che si sono verificati ad Asti a partire dal 5 settembre scorso. Il giovane era stato già identificato una prima volta perché ritenuto colpevole di una serie di roghi, ma a quanto pare avrebbe colpito di nuovo.

Asti, il ragazzino che incendiava auto e cassonetti con vodka e accendino

Per compiere le sue bravate il ragazzino utilizzava una miscela di vodka e gin di cui riempiva gli accendini: in tal modo costruiva delle vere e proprie molotov artigianali capaci di incendiare qualsiasi cosa gli capitasse a tiro. La cosa che stupisce è che secondo i carabinieri, che lo hanno identificato ieri, il giovane piromane non aveva nessun "disegno criminoso": agli inquirenti ha detto semplicemente di averlo fatto per noia. Nonostante la giovane età il ragazzino ha già a suo carico diversi precedenti: esioni, rapina, ricettazione e stupefacenti. Nei mesi scorsi era stato allontanato da una comunità per scarsa collaborazione. Ad incastrare il 17enne sono state le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglienza. Ora è stato collocato in una comunità della provincia.