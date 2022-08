Incendi nel palermitano, minacciate le abitazioni dei residenti

Palermo è nella morsa degli incendi, alimentati dalle temperature torride che si sono registrate nelle ultime ore. Le temperature roventi, con la colonnina di mercurio che ha superato i 40 gradi, e il forte vento di scirocco alimentano i roghi nel Palermitano. A bruciare perlopiù cumuli di rifiuti, cassonetti e sterpaglie. Intervento dei vigili del fuoco anche tra Misilmeri e Bolognetta dove è esplosa una bombola Gpl (e non un serbatoio fuori terra come indicato in un primo momento). Fortunatamente non si registrano feriti né ulteriori danni.

Le fiamme sono divampate in zone vicine a delle abitazioni del quartiere popolare di Borgo Nuovo, a nord della città. Alcuni residenti hanno abbandonato le loro case per precauzione. Sono intervenuti i vigili del fuoco e stanno operando dall'alto per lo spegnimento anche degli elicotteri. Sui social sono diventate virali le immagini e le foto delle fiamme che si alzano alte vicino ai palazzi e la notevole nube di fumo che ha avvolto le abitazioni della zona.

"La potente ondata di calore di oggi e gli incendi che si sono sviluppati nel pomeriggio nel quartiere di Borgo Nuovo e a Bellolampo richiedono la massima cautela da parte dei cittadini nelle zone circostanti l'incendio, evitando ove possibile di sostare all'aperto". Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che insieme al vice sindaco Carolina Varchi e all'assessore Maurizio Carta si è recato nei luoghi interessati dai roghi e attualmente sta monitorando la situazione. Nel quartiere di Borgo Nuovo le fiamme sono state domate. "Al momento la situazione è tornata sotto controllo, per fortuna non si registrano feriti", conclude Lagalla.

L'autostrada A19 'Palermo-Catania' è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Trabia e Termini Imerese, per la presenza di un incendio ai margini della sede autostradale. La circolazione è stata ripristinata dopo diverse ore.

E' stato sbloccato, invece, in entrambe le direzioni di marcia il traffico lungo l'autostrada A19dir tra via Giafar e Villabate. Lo stop alle auto era stato provocato da un rogo che lambiva la strada.

Permangono code.