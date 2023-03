Lei lo lascia e lui incendia l'auto del nuovo compagno

Gelosia e desiderio di rivalsa. Questi i motivi che hanno spinto un 48enne a incendiare l'auto di un altro uomo a Qualiano (Napoli). Una volta appiccato il rogo, è rimasto nei paraggi e i carabinieri lo hanno arrestato.

Secondo quanto ricostruito il 48enne era stato lasciato dalla sua ex e ha reagito incendiando la vettura del nuovo compagno. I militari della compagnia di Giugliano sono intervenuti dopo la segnalazione, giunta alla centrale operativa, dell'incendio. Quando sono giunti sul posto, hanno trovato poco distante l'uomo che è stato subito bloccato. Il 48enne, che ha anche precedenti specifici, ha subito ammesso le sue colpe spiegando di avere agito perché l'auto in questione era dell'uomo che gli aveva "rubato" la donna. Il 48enne è stato portato in carcere.