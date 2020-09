L'incendio di oggi al porto di Ancona: "Abbiamo sentito almeno tre esplosioni"

Scuole e parchi chiusi ad Ancona dopo l'incendio della notte scorsa nella zona portuale all'ex Tubimar (Molo Wojtyla) e la nube di fumo che si é sprigionata. L'odore acre è percepibile in buona parte della città. Per precauzione l'amministrazione comunale ha subito deciso dunque la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e delle sedi universitarie per oggi. Resteranno chiusi anche parchi e impianti sportivi. L'assessore alla Protezione civile Stefano Foresi segue passo passo l'evolversi della situazione raccomanda di limitare gli spostamenti in attesa dei rilievi delle autorità sanitarie.

Non ci sono per fortuna né vittime né feriti. Ai cittadini viene chiesto di tenere chiuse le finestre. A causare l'incendio potrebbe essere stato un corto circuito in un capannone secondo le prime ipotesi. Dopo molte ore di lavoro l’incendio è stato circoscritto dai vigili del fuoco anche se proseguono i focolai. C’è molto fumo nero, il vento però lo spinge verso sud e non verso il cuore della città.

L'incendio al porto di Ancona: video

"Abbiamo sentito diverse esplosioni, almeno tre"

"Abbiamo sentito diverse esplosioni, almeno tre, dall'una meno un quarto in poi. Poi il fuoco e le sirene dei mezzi di soccorso. Abbiamo pensato subito a quello che è successo a Beirut, è inevitabile". Lo dice all'AdnKronos una dipendente di un hotel della zona del Porto di Ancona, dove stanotte c'è stato un vasto incendio che ha colpito diversi capannoni di cantieri navali.

L'incendio è stato spento, ma dalla zona continua a propagarsi il fumo. "C'è molto fumo nero, il vento però non lo sta portando verso il centro della città, ma verso Sud, verso l'interno. Si sente un fortissimo odore che sembra di plastica bruciata", conclude la dipendente.

Scuole chiuse oggi ad Ancona

C'è l'annuncio del Comune, oggi niente scuola: "Attenzione! Dopo il vasto incendio di stanotte all'ex Tubimar al porto, chiusi in via precauzionale tutte le scuole di ogni ordine e grado, le università, i parchi e gli impianti sportivi all'aperto, in attesa delle analisi e delle indicazioni delle autorità sanitarie, dell'Arpam e degli esiti dei sopralluoghi dei Vigili del fuoco. Si raccomanda di tenere chiuse le finestre e di limitare gli spostamenti non necessari".

Nessun allarme inquinamento, ed è davvero una buona notizia. "Dai primi rilievi sembra non ci siano problemi di inquinamento" scrive su Facebook il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, dopo l'incendio di stanotte al porto. "A seguito dell'incendio di vasta portata che si è sviluppato nella notte nell'area ex Tubimar in zona portuale e della nube che si è sprigionata, a titolo precauzionale l'amministrazione comunale ha deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e delle sedi universitarie per la giornata odierna. Resteranno chiusi anche parchi e impianti sportivi. Cerchiamo di limitare gli spostamenti in attesa dei rilievi delle autorità sanitarie. Seguiranno comunicazioni di aggiornamento. Dai primi rilievi sembra non ci siamo problemi di inquinamento ma abbiamo ritenuto opportuno essere prudenti in attesa degli esiti finali degli esami delle autorità preposte", ha aggiunto il sindaco.

