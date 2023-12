Appartamento va a fuoco nella notte: due morti

Tragico rogo nella notte. Due persone sono morte nell'incendio divampato in un appartamento lungo la via Aurelia ad Andora, località balneare in provincia di Savona, nella parte più occidentale della Riviera delle Palme. L'allarme è stato lanciato da altri inquilini del condominio. Nel giro di pochissimi minuti sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l'automedica del 118, la croce bianca di Andora e i carabinieri.

Due morti nell'incendio di Andora

Vani tutti i soccorsi. Per le due persone sorprese dal fuoco, un uomo e una donna le cui generalità non sono state rese note, nel sonno non c'è stato però nulla da fare. I soccorritori hanno portato fuori dall'abitazione la donna e hanno tentato di rianimarla: invano. Il corpo dell'uomo rimane ancora denro casa, in attesa dell'ok del magistrato per la sua rimozione.

Si indaga per capire le cause del rogo. Tutti gli altri abitanti del palazzo sono stati immediatamente evacuati e accompagnati dal sindaco Mauro Demichelis presso la sede della locale Protezione civile.