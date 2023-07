Auto prende fuoco in autostrada: paura nella notte

Se l'è cavata solo con un grande spavento. Illeso. Un'auto prende fuoco in autostrada nella notte, ma il conducente si ferma subito al primo fumo, accosta in corsia di emergenza scende e resta illeso. E' successo verso le 2 sull'autostrada A11 Firenze-Mare, tra Prato Est e Prato Ovest in direzione Mare.

Sul posto sono intervenuti i pompieri ma l'auto è andata completamente distrutta dalle fiamme. Intervenuti anche Polizia Stradale, personale del soccorso stradale e tecnici della società Autostrade.

