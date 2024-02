Auto elettrica prende improvvisamente fuoco: era stata appena consegnata

Poco dopo le 19:00 di martedì 13 febbraio 2024 un'auto elettrica in sosta ha preso fuoco nel parcheggio della Start Romagna di via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Rimini nei pressi della palazzina che ospita gli uffici della società di trasporto pubblico.

Il rogo ha interessato una Renault Zoe che, secondo i primi accertamenti, era stata consegnata in giornata dal concessionario. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno provveduto a estinguere l'incendio ma, le fiamme, hanno danneggiato comunque una seconda vettura parcheggiata a fianco della prima.

Ancora da accertare le cause che hanno portato allo sprigionarsi delle fiamme. Non si segnalano persone ferite o intossicate. Il personale del 115 ha disposto una serie di rilievi per chiarire con precisione la dinamica.