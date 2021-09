Incendia l'auto della ex moglie e rimane ferito

Alla centrale operativa era arrivata la chiamata per un’auto in fiamme. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco e polizia. Mentre i pompieri domavano le fiamme, gli agenti non ci hanno messo molto a capire che si trattasse di un incendio doloso visto che le telecamere della videosorveglianza hanno ripreso l’ex marito della donna proprietaria dell’auto. Non solo perché l’uomo è stato rintracciato in breve, in ospedale, dove era andato a farsi medicare per delle ustioni riportate dopo il rogo.

Il fatto è avvenuto a Castellammare di Stabia, provincia di Napoli. Secondo quanto racconta anche NapoliToday, il presunto autore del reato, si è dato alla fuga a bordo della sua auto. Inoltre la donna ha raccontato di essere da tempo vittima di comportamenti violenti dell’ex coniuge. I poliziotti hanno rintracciato l’uomo e lo hanno denunciato per danneggiamento a seguito di incendio, atti persecutori e minaccia.