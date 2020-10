Parcheggia ma dopo pochi minuti avviene il disastro: due auto divorate dalle fiamme

Alle 4 della notte tra venerdì 9 e sabato 10 ottobre, i Vigili del Fuoco di Brescia sono dovuti intervenire a San Felice del Benaco, dove una Opel Mokka e una Fiat 500 erano state avvolte dalle fiamme in via Guglielmo Marconi. Come spiega Bresciatoday con l'ausilio delle schiume in dotazione al Comando, le fiamme sono state prontamente circoscritte evitando ulteriori danni e nessuna persona è rimasta ferita, fortunatamente.

Sul caso indagano i carabinieri di Salò: al momento, l'ipotesi più probabile sembra essere quella di una perdita dal serbatoio che avrebbe fatto gocciolare il carburante sui dischi dei freni ancora caldi; l'auto era infatti stata parcheggiata da pochi minuti.