Un altro autobus in fiamme a Roma: esplosioni e fumo nero a pochi chilometri da San Pietro

Ancora un autobus in fiamme a Roma. Stamattina un bus della linea 881 è esploso e poi ha preso fuoco in piazza Pio XI, a pochi chilometri da San Pietro. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco con una autobotte della caserma Nomentano mentre la strada è stata temporaneamente chiusa alla circolazione per consentire l’intervento. Presenti anche diverse pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma.

Autobus in fiamme a Roma, il video ripreso dalla strada

Residenti e passanti hanno raccontato di aver sentito quattro forti esplosioni. L’autobus poi ha preso fuoco e un’alta colonna di fumo si è alzato in cielo, visibile anche a molta distanza. Su vari gruppi Facebook di quartiere sono stati postati foto e video dell’incendio.

Le fiamme hanno avvolto rapidamente il mezzo, andato completamente distrutto. Nessuno sarebbe rimasto né ferito né intossicato.

Questa la nota di Atac: “Per ragioni ancora da stabilire, intorno alle 12.30 si è sviluppato un incendio su un bus della linea 881 mentre percorreva piazza Pio XI. Non ci sono state conseguenze per le persone. La vettura era in servizio da oltre 15 anni”.