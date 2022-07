Improvvisa fiammata li investe sul balcone: gravissimo un ragazzo, morto carbonizzato il cane

Due giovani, un geometra di 29 anni e una farmacista di 26, sono rimasti ustionati in modo grave a Grugliasco, nel Torinese, da una fiammata partita verosimilmente dalla loro motosega in cui stavano cercando di mettere carburante sul balcone di casa. Il dramma, di cui dà notizia TorinoToday, è avvenuto ieri sera al primo piano di uno stabile di corso Torino. La fiammata avrebbe preso in pieno un pastore tedesco che purtroppo è morto carbonizzato. Sul posto sono intervenuti, oltre alle ambulanze, i vigili del fuoco di Torino Centrale e Grugliasco (che hanno dichiarato l'appartamento parzialmente inagibile) e i carabinieri della stazione cittadina.

I due giovani sono stati trasportati all'ospedale Cto di Torino. Il ragazzo è in condizioni gravissime: ha ustioni gravi sul 95% del corpo e la prognosi è riservata. Meno grave anche se in condizioni serie la giovane: ha ustioni sul 35% del corpo e le è stata data una prognosi di 90 giorni. La dinamica precisa dell'accaduto è al vaglio dei militari dell'Arma.