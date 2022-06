L'appartamento va in fiamme: donna trovata morta nel letto di casa

Dramma nella notte a Roma, nel quartiere Balduina, dove una donna è morta in seguito ad un incendio divampato nel suo appartamento. La vittima si chiamava Elisabetta Ferri ed aveva 62 anni. La tragedia si è consumata intorno all'1.30 in un'abitazione al pian terreno di via Seneca dove la donna romana viveva da sola.

Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Dopo aver spento le fiamme i soccorritori hanno trovato la donna trovata priva di vita nel letto della sua camera da notte.

La salma è stata trasferita all'obitorio del policlinico universitario Agostino Gemelli. Il corpo non presentava evidenti segni di violenza, ma l'autorità giudiziaria ha comunque disposto l'autopsia. Sul posto per svolgere le indagini sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma Porta Medaglie e gli investigatori della VI sezione del nucleo investigativo di via in Selci. Restano da accertare le cause del rogo. Il pubblico ministero di turno è in attesa dell'informativa dei vigili del fuoco.