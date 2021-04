L'appartamento va a fuoco nella notte: donna salvata dai vigili del fuoco

Una donna di 54 anni era rimasta intrappolata in casa dopo che un incendio era divampato in una della stanze. E' stata trasportata in ospedale

Minuti di paura in un appartamento alla Balduina, a Roma. Una donna di 54 anni era rimasta intrappolata in casa dopo che un incendio era divampato in una della stanze, presto propagandosi al resto dell'appartamento. E' stata tratta in salvo dai soccorritori ed affidata alle cure del personale del 118: trasportata in ospedale, non è in pericolo di vita.

L'incendio in via Vittor Pisani alla Balduina (Roma)

I soccorsi sono stati chiamati alle 2:00 di stanotte da un'abitazione posta al civico 15 di via Vittor Pisani, altezza via Caracciolo. In fiamme una abitazione al terzo piano.

I vigili del fuoco giunti sul posto assieme ai carabinieri del Nucleoi Radiomobile della Compagnia Roma San Pietro, con diverse squadre, tre Aps, una autobotte, l'autoscala ed il carro autoprotettori hanno quindi tratto in salvo la donna rimasta intrappolata in casa poi trasportata dall'ambulanza all'ospedale Santo Spirito in codice rosso, grave ma da quanto si apprende non in pericolo di vita.

L'appartamento andato a fuoco è stato dichiarato inagibile e restano da accertare le cause dell'incendio.