Incendio in casa: muore una donna disabile trovata a letto dai pompieri

Una donna, disabile, è morta mentre un uomo è rimasto gravemente ferito ed ustionato nell'incendio divampato all'interno di un'abitazione a Bassano del Grappa (Vicenza). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno operando dalle 9.30 di questa mattina.

I pompieri arrivati sono entrati dotati di autorespiratori nell'appartamento completamente invaso dal fumo: prima è stato trovato l'uomo, subito portato fuori e trasportato dai sanitari al vicino ospedale. Poi i soccorritori si sono occupati della donna, trovata in un secondo momento a letto con l'aiuto di una termocamera. Per lei però non c'è stato nulla da fare: è stata a lungo rianimata sul posto dal personale sanitario del Suem, in collaborazione con i vigili del fuoco, e poi trasferita in ospedale, dove successivamente è deceduta. Le fiamme, divampate in camera da letto, sono state spente. Sono in corso accertamenti sulle cause del rogo.