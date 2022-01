La casa va a fuoco: donna muore tra le fiamme

Una donna è morta a Borgosesia, in provincia di Vercelli, dopo che la sua abitazione è andata a fuoco per un incendio. Il rogo si sarebbe sviluppato nella notte in una villetta a due piani in via Libertà. Da quanto trapelato la vittima è una donna invalida di 81 anni assistita da un badante. Sarebbe stato proprio l'uomo, insieme alla figlia dello stesso badante, a lanciare l'allarme. I due sono riusciti a mettersi in salvo ma per l'anziana non c'è stato nulla da fare. La donna è stata trovata in casa carbonizzata. Al momento non sono chiare le cause dell'incendio, ma non si esclude nessuna ipotesi. Sul caso sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.