Bus carico di studenti prende fuoco: tutti in salvo

Un bus carico di studenti è andato a fuoco oggi pomeriggio in località Ponte di Bibiana a Bricherasio, comune in provincia di Torino. Per fortuna non si registra nessun ferito: i ragazzi sono stati prontamente evacuati dall'autista, che però non ha potuto fare nulla per salvare il mezzo andato distrutto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio, e i carabinieri. Nessuna persona ha riportato danni, mentre sono stati importanti i disagi per il traffico nella zona.