Maxi incendio nel Carso: autostrada chiusa, Monfalcone invasa dal fumo

Autostrada e ferrovia ancora bloccate per l'incendio sul Carso, che evidenzia nuovi focolai. Presenti ben 5 km di coda tra Sistiana e Lisert in direzione Venezia. I velivoli presenti per le attività di spegnimento sono 2 canadair e 3 elicotteri.

"La situazione è complessa e abbiamo dovuto procedere con l'ulteriore evacuazione di alcune famiglie - tra cui una donna anziana e due bambini - a Iamiano, dopo quelle di ieri sera, nell'altra frazione di Doberdò del Lago, Sablici": spiega il Prefetto di Gorizia, Raffaele Ricciardi, che sta seguendo in prima persona la situazione dell'incendio sul Carso divampato ieri mattina.

Non ci sono rischi per l'incolumità delle persone, ma sono a rischio alcune case praticamente quasi lambite dal fuoco: dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Gorizia si apprende che si registrano i primi danni a strutture e proprietà civili, con alcune auto distrutte dalle fiamme. E' stato anche spiegato che il fronte del rogo non è in diminuzione, ma spinto dal vento prosegue ad avanzare e a distruggere centinaia di ettari di bosco. Dal fondovalle si continuano a udire forti detonazioni: si tratta dello scoppio di residuati bellici.

Situazione difficile a Monfalcone

"La situazione non è risolta. Ci sono tantissimi punti dove le fiamme sono ancora in attività. Dato il superamento dei valori dei limiti delle polveri di inquinamento è stato necessario, con un'ordinanza, far indossare all'esterno la mascherina FFP2; sospende per oggi i mercati. E inoltre è raccomandato ai cittadini di rimanere in casa, in caso di necessità uscire indossando la mascherina e di tenere le finestre chiuse". Lo ha spiegato la sindaca di Monfalcone, Anna Maria Cisint ha illustrato la situazione dell'area colpita da violenti incendi. "Tutte le istituzioni sono al lavoro - aggiunge Cisint - ho contattato il direttore dell'impianto di Fincantieri e abbiamo condiviso l'esigenza di chiudere l'impianto almeno per oggi e la stessa cosa è stata decisa per il porto".