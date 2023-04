La candela scatena un incendio in casa: donna muore tra le fiamme

Tragedia nel quartiere del Pigneto, a Roma. Intorno alle ore 21.30 di ieri, domenica 16 aprile, una donna di 76 anni ha perso la vita in un violento incendio scoppiato all'interno del suo appartamento, posto al secondo piano di uno stabile. Secondo una prima ricostruzione, a scatenare il rogo sarebbe stata una candela, posta vicino al materasso nella camera da letto dell'anziana.

In pochi minuti le fiamme hanno avvolto il letto sul quale si trovava la donna, con problemi di salute. Anche per questo le è stato impossibile scappare, come invece hanno fatto il marito di 77 anni e il figlio di 51 anni, riusciti a uscire dall'abitazione. Sul posto i vigili del fuoco che, una volta entrati, non hanno potuto che constatare il decesso della donna. Con loro anche i carabinieri della compagnia di Roma Casilina, il personale del 118 e i carabinieri del nucleo investigativo di via in Selci per i rilievi tecnico scientifici.