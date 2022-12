Incendio distrugge la sua casa, donna estratta dalle fiamme

Un incendio è scoppiato all'alba di oggi in un edificio a Challand-Saint-Victor, ad Aosta. Le fiamme hanno avvolto l'edificio e una donna è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco. La donna, 64 anni, è stata estratta dalle fiamme e presa in carico dal 118. Ha una grave intossicazione da monossido di carbonio e si valuta il trasferimento in camera iperbarica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Aosta e i volontari. Il rogo è stato spento, rimangono solo alcuni piccoli focolai da verificare.