Sorpresa da un incendio nella sua casa, disabile muore carbonizzata

Alcuni passanti hanno visto del fumo uscire dalla finestra, ma quando i vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento per lei non c'era più nulla da fare. Una donna disabile di 80 anni, Maristella Bezzerri, è morta carbonizzata a causa di un incendio divampato in un'abitazione al civico 2 di corso Vercelli a Milano nella mattinata di lunedì 27 febbraio. L'incendio sarebbe nato per cause accidentali, probabilmente innescato da una sigaretta fumata a letto dall'anziana.

Tutto è accaduto poco prima delle 9.30, come riferito dai vigili del fuoco. Sono stati alcuni passanti a lanciare l'allarme, segnalando al 112 che da una finestra di un palazzo di 5 piani stava uscendo del fumo nero. Sul posto sono intervenuti gli uomini del comando provinciale di Milano, le ambulanze del 118 e i carabinieri, ma una volta all'interno i pompieri hanno trovato il corpo carbonizzato della donna in camera da letto.

L'incendio è rimasto circoscritto alla zona notte dell'appartamento e, stando a quanto appreso da MilanoToday, sarebbe stato alimentato dal materasso del letto su cui la donna stava riposando. Secondo una prima ricostruzione le fiamme sarebbero divampate proprio dal letto e non le hanno lasciato scampo. Per il momento non è ancora chiaro cosa abbia innescato il rogo, sul caso sono in corso accertamenti. Il palazzo non è rimasto danneggiato ed è agibile. Le porte chiuse hanno impedito un ricircolo di aria e, dunque, che le lingue di fuoco si estendessero ad altri appartamenti.