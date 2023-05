Il materasso in lattice prende fuoco: morta una donna, il marito in ospedale

Tragedia a Montecchio Maggiore (Vicenza). Una donna di 51 anni è morta nell'incendio scoppiato nella sua abitazione, mentre il marito è rimasto intossicato dal fumo. Lui stesso ha portato la moglie all'esterno dell'abitazione ma era troppo tardi.

Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco a prendere fuoco, per cause da stabile, sarebbe stato un materasso in lattice. Le squadre del 115 hanno messo in sicurezza l'immobile, una villetta a due piani. I sanitari del 118 hanno solo potuto accertare il decesso della donna. Il marito è stato portato in ospedale per accertamenti. Le cause dell'incendio del materasso sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri.