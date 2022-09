Uomo muore nell'incendio della sua casa, come la madre 10 anni prima

Mamma e figlio uniti da un tragico destino a dieci anni di distanza. Un uomo è morto, nella serata di ieri 20 settembre a Montella (Avellino) per le ustioni riportate nell'incendio della sua casa. La madre, dieci anni prima, aveva perso la vita per delle ustioni.

I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti in via Piazzavano per un rogo in abitazione. La sala operativa del comando di via Zigarelli ha inviato immediatamente la squadra del distaccamento di Montella, supportata dai colleghi del distaccamento di Lioni, un'autobotte e un'altra squadra dalla sede centrale di Avellino. Le fiamme che hanno avvolto l'intera abitazione sono state spente con non poche difficoltà, visto che la casa era in fondo a un vicolo molto stretto. Purtroppo all'interno c'era il corpo privo di vita di Pasqualino Dello Buono.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo avrebbe compiuto 50 il prossimo 27 settembre. Non aveva un lavoro fisso, ma aiutava i titolari di un negozio di frutta e verdura che si trova lungo il corso di Montella ed era molto conosciuto. Dagli accertamenti è emerso che non è la sola tragedia avvenuta nella sua famiglia: la madre una decina di anni fa è morta dopo essere rimasta gravemente ustionata.