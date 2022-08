Scoppia incendio in casa, disabile non riesce a fuggire e muore

E' morta tra le fiamme che si sono sprigionate nel suo appartamento. E' la terribile fine di una donna di 76 anni, disabile, rimasta vittima del rogo divampato nella sua casa a Bianco, nel Reggino. La tragedia si è consumata all'alba di oggi, 10 agosto, al terzo piano di uno stabile di sei piani, in via Corrado Alvaro.

Le fiamme sono divampate n cucina e non hanno lasciato scampo alla donna. Le sue condizioni non le hanno permesso di mettersi in salvo. Il corpo è stato ritrovato dai vigili del fuoco tra la cucina e la veranda adiacente. A dare l'allarme una parente che, accortasi delle fiamme, ha tentato di aiutare la donna. Il denso fumo e il forte calore le hanno però impedito di addentrarsi nella cucina. L'immobile è stato completamente distrutto dal rogo, che sarebbe scoppiato per cause accidentali.