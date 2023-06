Donna muore nell'incendio della sua casa: ferito il figlio

Imprigionata tra le fiamme nella sua casa. È morta così, all'alba di lunedì 26 giugno, una donna a Trieste. Ferito il figlio. L'incendio è divampato nell'appartamento in via Di Vittorio, rione di Poggi Sant'Anna, dove si trovavano la donna e il figlio. Per lei, 51 anni, i soccorsi sono stati inutili. Il figlio, 33 anni, è ricoverato in ospedale.

Le richieste di intervento sono giunte all'alba al Numero unico di emergenza Nue112, che le ha trasferite alla sala operativa di secondo livello della Sores. Vigili del fuoco e polizia lavorano per ricostruire quanto accaduto.

