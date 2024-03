Scoppia incendio in casa mentre dormono: morte due donne

Tragedia all'alba di oggi, 7 marzo, a Vicopisan (Pisa) dove due donne sono morte nell'incendio di un appartamento. L'allarme è scattato poco prima delle 5 in via Morandini. All'arrivo dei vigili del fuoco, l'abitazione era completamente invasa dal fumo e la stanza da letto era devastata dalle fiamme. All'interno c'erano i corpi ormai senza vita di un'anziana e della sua badante. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento. Indagano i carabinieri.