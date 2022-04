Scoppia incendio in casa mentre dormono, morti padre e figlio

Tragedia ad Aprilia, in provincia di Latina, dove due persone - padre e figlio - sono morte nel rogo scoppiato nella loro villetta. I due, di 72 e 59 amni, stavano dormendo quando sono divampate le fiamme. Quando si sono svegliati la casa era inondata dal fumo e le fiamme non gli hanno dato scampo. Inutile l'intervento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, del personale medico e dei carabinieri, che non hanno potuto fare nulla per le due persone. La casa è sotto sequestro per consentire le indagini. Resta da accertare cosa abbia innescato l'incendio.