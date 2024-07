Sorpresi da un incendio in casa: morti madre e figlio, lui era rientrato per salvarla

Le fiamme li hanno sorpresi mentre erano nel loro appartamento e per mamma e figlio non c'è stato scampo: sono morti a poche ore di distanza l'una dall'altro. Lui intossicato dal fumo, lei con gravissime ustioni. La tragedia si è compiuta nella mattinata del 9 luglio a Cesano Maderno (Monza).

Secondo quanto ricostruito l'incendio è divampato per ragioni da accertare nella casa della famiglia in corso Roma. Il 52enne ha lanciato l'allarme e sarebbe poi rientrato nell'edificio, preoccupato per l'anziana madre ottantenne e con difficoltà a muoversi. All'arrivo dei soccorritori lui era già terra, intossicato dal fumo. La donna aveva ustioni di terzo e secondo grado sulla maggior parte del corpo. Portati in ospedale in codice rosso, sono morti entrambi.