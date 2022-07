Incendio li sorprende nel sonno: morti madre e figlio

Due persone - madre e figlio - sono morte nell'incendio della loro casa a Roma. I due abitavano in via degli Estensi, in zona Monteverde. E' successo nella notte, intorno alle 2,45. La donna aveva 74 anni ed era disabile, il figlio aveva invece 30 anni. L'anziana è stata ritrovata in camera da letto e il giovane nel bagno.

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco: sono stati proprio i soccorritori a trovare i corpi senza vita durante le operazioni di spegnimento delle fiamme.

Le salme sono state trasportate al Policlinico Gemelli e sono ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul posto sono intervenute le Volanti e gli agenti del commissariato Monteverde e sul caso indaga il XII distretto Aurelio.