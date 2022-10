Resta intrappolato nell'incendio della sua casa: morto un uomo

Le fiamme non gli hanno lasciato scampo. Un uomo è morto nella serata di ieri, 21 ottobre, nell'incendio della sua casa a Firenze. Il rogo è divampato al quarto piano di un condominio in via Arrigo Boito. Quando i vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento, hanno recuperato l'uomo e lo hanno affidato al personale sanitario del 118 ma era ormai tardi.

Le squadre del 115 hanno dichiarato l'appartamento inagibile. Sul posto anche la polizia. Ancora da chiarire cosa ha innescato l'incendio.