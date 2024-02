Scoppia incendio in casa: morto un uomo, la figlia riesce a salvarsi

Lunedì tragico a Carimate, in provincia di Como, dove un uomo è morto nell'incendio della sua casa. L'allarme è scattato prima delle 7. Le fiamme sono divampate all'interno di una villetta per cause ancora da accertare. All'interno c'erano un 92enne e la figlia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e i carabinieri. L'anziano è morto durante il trasporto in ospedale. Illesa la donna, che era riuscita a mettersi in salvo.

